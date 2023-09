L’addiction aux écrans a généralement des effets négatifs sur les enfants et les adolescents, notamment des troubles psychologiques et un renoncement au divertissement selon Abir Ben Hamouda, pédopsychiatre à l’hôpital Mongi Slim à La Marsa.

Dans une déclaration, vendredi aux médias, en marge de l’organisation d’un café scientifique à l’initiative de la cité des sciences à Tunis sur l’addiction aux écrans, elle indiqué que l’utilisation excessive des écrans (écrans de télés, écrans d’ordinateurs, tablettes ou smartphones) exposent les enfants à des risques majeurs.

Elle a souligné que la cyberdépendance bouleverse la vie des enfants et des adolescents en particulier. En effet, une surexposition des enfants aux écrans peut avoir, selon les spécialistes, des conséquences néfastes sur leur santé physique et mentale.

Cela peut provoquer un retard dans le développement du langage de l’enfant, en cas d’usage incontrôlé ou précoce des écrans ainsi que des troubles de l’attention et de la concentration.

Les enfants surexposés aux écrans ont également tendance à être plus agressifs et impulsifs. Ils ont plus de risques de souffrir d’anxiété, de dépression, d’isolement, de prise de poids en raison d’un manque d’exercice.

Ben Hamoudaa appelé à interdire l’utilisation des écrans aux enfants de moins de 3 ans, de rationaliser l’usage d’Internet pour les enfants à partir de 9 ans et d’interdire l’utilisation de réseaux sociaux pour les moins de 12 ans.