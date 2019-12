Une convention a été signée jeudi à Tunis entre le ministère de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Seniors et l’organisation Oxfam (Bureau de Tunisie) visant à mettre en place des programmes de partenariat ayant pour objectif la promotion de l’égalité hommes-femmes à travers le renforcement des capacités des différents intervenants, l’institutionnalisation de l’approche genre et la lutte contre toute forme de violence et de discrimination contre la femme.

En marge de la cérémonie de signature de cette convention, Néziha Laabidi, la ministre de la Femme, a souligné que cette convention vise à mettre en œuvre des projets de développement économiques pour garantir l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, notamment dans l’accès aux postes de décision et de responsabilité.

Il s’agit également, selon Hela Gharbi, directrice d’Oxfam Tunisie, de lancer des projets d’intérêts communs pour lutter contre la violence et la discrimination à l’égard des femmes.

Dans ce contexte, elle a souligné l’importance de mettre en œuvre la loi sur l’élimination de la violence contre la femme.

La convention porte aussi, selon la même source, sur l’échange d’informations et le renforcement des capacités des différents intervenants à travers l’organisation de sessions de formation.