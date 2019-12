Avec 22 ans d’expérience en Tunisie et 10 ans de trajectoire en France, Adel Ayed est habitué des hautes fonctions au sein d’importantes entreprises multinationales.

Diplômé de l’École Centrale de Paris (1987), il a débuté sa carrière professionnelle comme consultant en stratégie et en finance.

Plus tard, il a vite occupé le poste de Directeur Général au sein de plusieurs sociétés, principalement dans le secteur automobile et de la distribution.

D’abord comme Directeur Général de la société AUTRONIC pour l’équipement automobile (fin des années 90), suivi d’une longue trajectoire de 14 ans à la tête de la société Monoprix Tunisie (2002-2016). Plus récemment, il a été directeur général de Renault Automobile Tunisie (ARTES SA).

Maintenant, il prend les rênes de SanLucar Tunisie au poste de Directeur Général de la multinationale. Il succède ainsi à Yves Graf, qui se lance dans de nouveaux projets professionnels, et à qui le Groupe SanLucar remercie pour son dévouement à l’entreprise.

A propos de SanLucar

SanLucar commence son périple en Tunisie en 2008 lorsqu’elle découvre l’une des meilleures régions du monde pour cultiver les tomates : la région de Gabés, plus précisément El Hamma, au sud du pays. Là-bas se trouve l’oasis «La Cinquième Saison», dont ses terres bénéficient de la présence d’une source d’eau géothermique, qui confère aux tomates une saveur unique grâce à la combinaison des substances minérales d’origines naturelles. L’utilisation de cette source d’eau chaude permet également d’économiser de l’énergie.

La ferme agricole «Flor’Alia» est située dans le nord du pays, où SanLucar cultive les meilleures variétés de baies, choisies en étroite collaboration avec des renommées institutions internationales. Le domaine «Les Perles du Désert» est dédié à la culture du raisin.

Depuis le mois de Juillet dernier, SanLucar compte un nouveau partenaire, HBG Holding (Groupe Hédi Bouchamaoui), via la prise de participation de ce dernier au capital de La Cinquième Saison, filiale de SanLucar. L’entreprise renforce ainsi son engagement en Tunisie, où elle opère à travers ses 3 fermes agricoles.

SanLucar a ses sièges sociaux en Tunisie, Espagne, Allemagne, Autriche, Afrique du Sud, Equateur et Benelux. La multinationale, fondée en 1993 par Stephan Rötzer de Munich, compte environ 2800 employés, dont la plupart travaillent dans les fermes agricoles qui sont répartis sur trois continents. Avec une offre qui comprend près de 100 fruits et légumes provenant de plus de 35 pays, SanLucar est la marque du secteur avec l’assortiment haut de gamme le plus large du marché. Sous la philosophie «Goût en harmonie avec les personnes et la nature», SanLucar développe son activité commerciale sur le marché mondial des fruits et légumes. Il s’étend actuellement aux pays du Golfe, à la Russie et au Canada.