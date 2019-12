La manifestation Tunis Capitale de la culture islamique 2019 pour la région arabe, entamée en mars dernier, a pris fin par la remise du flambeau au Caire, Capitale de la culture Islamique pour la Région arabe en 2020.

Placé sous l’égide du ministère des Affaires culturelles, “Tunis, Capitale de la Culture islamique pour 2019” est un événement organisé par l’Organisation islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ISESCO).

L’ISESCO a déjà désigné la liste des quatre capitales de la Culture islamique pour l’année 2020, qui comprend “Al-Qods” (Palestine), -Capitale permanente-, Le Caire pour la région arabe, Bamako (Mali) pour la région Afrique, et Boukhara (Ouzbékistan) pour la région Asie.

La cérémonie de clôture a eu lieu, mardi soir, au Théâtre de l’Opéra, à la Cité de la culture en présence de plusieurs personnalités de pays arabes et islamiques dont des membres du corps diplomatique accrédités à Tunis.

A l’ouverture de la cérémonie, deux allocutions ont été prononcées par Mohamed Zinelabidine, ministre des Affaires culturelles, et Salim Ben Mohamed El Malek, directeur général de l’ISESCO.

Le ministre a exprimé l’honneur de la Tunisie d’être “le point de convergence de la célébration de la civilisation islamique, sa religion, sa culture scientifique, ses compétences, ses arts, son patrimoine, sa littérature et sa mémoire à travers les époques.

Il a fait le point sur une manifestation qui a touché toutes les régions en défrichant toutes les strates de l’histoire riches d’accumulation de savoir et de connaissance, de styles architecturaux et d’urbanisme, de productions intellectuelles, de traditions d’exégèse, d’art et de littérature.

Zinelabidine a rappelé l’histoire lointaine de Tunis, ville “héritière de la civilisation arabo-islamique depuis l’an 50 de l’hégire et la fondation de Kairouan par Okba Ibn Nafaa, qui célèbre aussi la 40e année depuis son inscription et celle de Carthage sur la liste de patrimoine mondial de l’Unesco.

Il a évoqué les dates clés dans le pays qui célèbre en 2019, “le 10e anniversaire de la célébration de Kairouan Capitale de la culture islamique, le 63e anniversaire de son indépendance et la célébration du premier anniversaire de l’inauguration de la Cité de la Culture qui constitue un pôle culturel intellectuel et artistique où naissent et se développent au quotidien les créations et les œuvres majeures”.

Salim Ben Mohamed El Malek a salué ” les efforts déployés par la Tunisie pour garantir la réussite de cet événement et dont le programme a couvert non seulement Tunis mais l’ensemble des régions de la Tunisie”. “La Tunisie a réalisé un programme exemplaire qui servira de modèle à suivre pour toutes les capitales islamiques à venir”, a encore déclaré le dirigeant de l’ISESCO.

Mohamed Zinelabidine a par la suite décerné le Trophée du ministère à Salim Ben Mohamed El Malek qui lui a décerné le Trophée de l’ISESCO.

Plusieurs personnalités ont été par la suite honorées par le Directeur général de l’Isesco, en signe de reconnaissance à leur efforts et contribution à la réussite de cet événement.

Il s’agit de Taieb Baccouche, secrétaire général de l’Union du Maghreb arabe, Hatem Ben Salem, ministre de l’Education et ministre de l’Enseignement supérieur par Intérim, Ahmed Adhoum, ministre des Affaires religieuses, Chedli Bouallègue, gouverneur de Tunis, et Hayet Guettat Guermazi, directrice du département de la culture à l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (Alecso).

Du côté arabe, ont été également honorés Fayçal Ben Mohamed Salah, ministre de la Culture du Soudan et ministre de la 10e Conférence Islamique des ministres de la Culture et Mohamed Laghmari, Secrétaire Exécutif de l’ISESCO.

Un spectacle musical baptisé ” El Machayekh” a été présenté l’Orchestre national de Musique et l’Orchestre symphonique tunisien et l’Orchestre et Chœur de l’Opéra de Tunis du Théâtre de l’Opéra.

Produit et dirigé par le Maestro Mohamed Lassoued, ce spectacle célèbre le patrimoine du chant soufi tunisien et rend hommage aux grandes figures de cette pratique, issues de toutes les régions avec la participation des artistes Ahmed Jalmen, Hassen Saada, Aya Daghnouch et maherzia Touil.

La cérémonie de clôture a été précédée par la cérémonie d’ouverture des Journées de Carthage des Arts de la Marionnette de Carthage (JAMC) et d’une visite au Musée National d’Art Moderne et Contemporain qui abritait une exposition virtuelle.

La journée de clôture de la manifestation a coïncidé avec la tenue, à Tunis, de la 11e Conférence des ministres de la culture des pays islamiques sous le slogan “Pour le développement des politiques culturelles actuelles dans le monde islamique”.

A cette occasion, l’Isesco a remis trois prix à la Tunisie, -parmi d’autres prix décernés à divers pays islamiques-, dont le premier prix est décerné au Projet de création de la Cité de la Culture.

Le prix de la meilleure production médiatique autour de la manifestation Tunis Capitale de la Culture islamique 2019, est décerné au programme “La République de la Culture” diffusé sur la chaîne “Al Watanya 1”.

Un prix d’encouragement dans le secteur de l’artisanat est attribué au Centre National de la Céramique d’Art, Sidi Kacem Jelizi.

La 11ème Conférence islamique des ministres de la Culture a clôturé ses travaux par l’adoption de la déclaration de Tunis pour le développement des politiques culturelles actuelles dans le monde islamique.

La Tunisie a été élue à la présidence de la 11ème Conférence islamique des ministres de la Culture pour la période (2020-2021).