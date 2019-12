Le Salon international des arts plastiques de Tozeur a démarré, mardi 17 décembre, à la place de l’indépendance de cette ville de chott el-Jérid, a été marqué par le vernissage d’une exposition internationale.

Durant cette 6ème édition organisée les 16, 17 et 18 décembre, des œuvres plastiques, de la calligraphie et des fresques sont visibles sur les places publiques de la ville. D’autres activités sont également au menu dont des ateliers dans différentes expressions artistiques ouverts au grand public.

Dans une déclaration à la correspondante de l’agence TAP à Tozeur, Razi Rouissi, président de l’association Djerid Arts qui organise le Salon, a présenté les travaux qui seront réalisés au cours de cette manifestation annuelle. Il a évoqué un programme cocoté en partenariat avec la municipalité de Tozeur et autres associations actives dans la région.

Le Salon accueille plus de 50 artistes de divers pays qui procéderont à la réalisation de fresques sur les murs du Centre régional des arts dramatiques et scéniques. Il verra aussi la tenue d’une exposition documentaire et une conférence autour de l’architecture du Djerid, alors que les hôtes de la manifestation effectueront une visite à la grande mosquée de la ville.

Selon les témoignages recueillis par la correspondante de TAP auprès des participants, la particularité du Salon est dans cette communion qu’il crée entre artistes et public autour d’œuvres sur divers supports.

Ils ont apprécié également le recours à l’usage de matériaux locaux pour la réalisation de certaines œuvres, tout en relevant l’aspect esthétique des travaux à réaliser qui embelliront davantage les bâtiments et grandes artères de cette ville du sud-ouest.