“Art’Bohème” est le titre d’une exposition d’arts plastiques dédiée à la mémoire de l’artiste peintre tunisien Lamine Sassi, (décédé le 24 octobre 2024), qui se tiendra du 10 janvier au 10 février 2025.

Le vernissage, prévu pour le 10 janvier à partir de 17H00, marquera l’inauguration officielle du nouveau centre culturel, librairie et galerie d’art La Petite Scène, situé au centre-ville de Tunis.

Plus de vingt artistes, ses amis des années bohème, participeront à cette exposition où chaque artiste présentera une œuvre aux côtés d’une dizaine d’aquarelles et de peintures de Lamine Sassi.

Lamine Sassi “peintre de la lumière”, comme le décrit avec le curateur d’art, l’artiste, photographe, poète et critique Mahmoud Chalbi est souvent décrit comme un peintre dont l’œuvre est imprégnée d’une profonde sensibilité et d’une maîtrise harmonieuse des couleurs. Ses tableaux représentent fréquemment des figures humaines, principalement féminines, qu’il dépeint avec une sensualité subtile mêlée de mélancolie et de romantisme.

Au cours de sa carrière, Lamine Sassi a reçu plusieurs distinctions, dont le Prix national des arts plastiques en 2010, le Grand Prix de la ville de Tunis pour les arts plastiques à deux reprises, et le Premier Prix de l’Union des artistes plasticiens tunisiens en 1995. Il a également remporté la médaille d’or à la Biennale du Koweit en 1989.

Né le 6 avril 1951, Lamine Sassi est décédé le 24 octobre 2024 à l’âge de 73 ans.