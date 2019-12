Un colloque scientifique interrégional sur la terminologie du terrorisme s’est tenu ce lundi au salon des foires de Siliana, en présence du ministre des Affaires religieuses, Ahmed Adhoum.

Dans une déclaration à la TAP, le ministre a souligné que le département juge utile de définir le sens de certains termes adoptés dans l’idéologie terroriste en faisant appel à des spécialistes en la matière et des universitaires.

Les colloques consacrés à moderniser le discours religieux et à encadrer les imams se sont révélés décisifs dans la lutte contre le terrorisme, a-t-il soutenu.

Dans ce contexte, Adhoum a précisé que le ministère a entamé depuis deux ans l’organisation d’une série de rencontres à l’intention des Imams et du grand public.

Sur un autre plan, le ministre a indiqué que la quasi-totalité des mosquées ont respecté le principe de la neutralité des lieux de cultes durant la période électorale, assurant que le département de tutelle intervient immédiatement en cas de violations.

Le colloque a été animé par 4 interventions scientifiques sur les concepts de “Al-jihad”, “Al-takfir”, “Al-wala’a et Al-bara’a” (alliance et désaveu) et “Al-hakimia”. Objectif; rompre avec les fausses interprétations de certaines notions par les groupes takfiristes.

De son coté, le délégué régional des Affaires religieuses de Siliana, AbdelKrim Hammoudi, a mis l’accent sur l’importance de ce colloque régional qui a regroupé les cadres religieux des gouvernorats de Siliana, Béja, Jendouba, Le Kef et Zaghouan.

Ce colloque a été l’occasion de repenser les définitions erronées de certains concepts relatifs à l’idéologie takfiriste.