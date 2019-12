L’Office national de l’artisanat tunisien (ONAT) organise, du 13 au 22 décembre 2019, la 8ème édition de la foire nationale du tapis et des tissages traditionnels “Zarbia 2019” au parc des expositions du Kram, parallèlement avec les foires “Dar Deco” et “Tunisie Porcelaine”.

Zarbia 2019 est répartie sur 5 espaces à savoir l’espace “inspiration” destiné au tissage de la montagne et l’espace création réservé aux tissages ras de différentes régions avec la participation de 64 artisans.

Pour l’espace commercial, 100 participants y exposent leurs produits (tapis, Margoum, tissages en fibre naturel et tissus Hayek et Fouta). Les espaces 4 et 5 sont réservés aux Centre Technique de Création, d’Innovation et d’Encadrement dans le Secteur du Tapis et de Tissage et la Fédération Nationale de l’Artisanat.

La 2ème édition du concours de la création dans les métiers du tissage ras sera tenue dans le cadre de la foire afin de choisir le meilleur produit artisanat crée à partir du patrimoine national.

Ce concours est ouvert à tous les créateurs et artisans opérant dans le secteur de l’artisanat.

L’objectif est de développer les domaines de recherche et d’innovation dans les secteurs du tapis, du tissage traditionnel et du tissage ras et l’incitation à la création et innovation pour développer la commercialisation sur le marché local et la compétitivité sur les marchés internationaux.