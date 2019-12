En recevant une délégation de la Commission européenne pour la démocratie par le droit, dite “Commission de Venise”, vendredi 13 courant, Rached Ghannouchi, président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), a souligné l’importance de la coopération entre la Tunisie cette commission.

Au cours de l’entretien qu’il a eu avec Gianni Buquicchio, le président de ladite commission, Ghannouchi a souhaité la poursuite de la coopération entre le Parlement tunisien et la Commission de Venise, en bénéficiant notamment de son expérience et de son expertise en matière d’élaboration des lois et des consultations législatives.

Le nouveau président du Parlement tunisien n’a pas manqué de relever les efforts déployés par la Commission en vue de soutenir la transition démocratique en Tunisie.

Cité dans un communiqué de l’ARP, Ghannouchi a, à cet égard, souhaité voir se poursuivre le soutien à la démocratie et au processus de transition qui avance, selon lui, comme en témoignent la mise en place de plusieurs institutions constitutionnelles.

Il a fait observer que les priorités actuelles exigent de réaliser une croissance économique plus importante et de mobiliser les efforts en vue de faire face aux problèmes de développement et à la pauvreté, affirmant que le climat actuel en Tunisie est favorable à l’investissement.

Sur un autre plan, Ghannouchi a rappelé que la Constitution tunisienne est progressiste et doit être concrétisée sur le plan socio-économique…

Pour sa part, lGianni Buquicchio a réaffirmé l’importance des relations entre la Tunisie et les pays européens, soulignant le soutien que la Commission n’a cessé d’apporter à la réussite du processus démocratique en Tunisie et sa disposition à poursuivre ce soutien.

La Tunisie se distingue parmi de nombreux pays. Huit ans après, l’occasion est propice pour qu’elle réussisse malgré de nombreux obstacles et défis, estime-t-il.