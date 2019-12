Le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Rached Ghannouchi, a reçu, jeudi 12 courant au Palais du Bardo, une délégation parlementaire française composée du vice-président de la Commission de la défense nationale et des forces armées de l’Assemblée nationale française, Joaquim Pueyo, et le membre de la Commission des affaires sociales du Parlement français, Caroline Janvier. L’entretien a eu lieu en présence de l’ambassadeur de France en Tunisie, Olivier Poivre D’Arvor, précise un communiqué du Parlement tunisien.

Au cours de cet entretien, Ghannouchi s’est félicité de l’impulsion donnée aux relations entre la Tunisie et la France, dans divers domaines, indiquant que ces visites mutuelles traduisent la volonté commune de développer davantage la coopération bilatérale et saluant le rôle de la France dans l’accompagnement de la transition démocratique en Tunisie.

Il a également souligné le rôle des députés dans la promotion des relations d’amitié, notant que le Parlement, qui a récemment ouvert sa nouvelle législature et est en train de mettre en place ses structures et ses commissions, espère développer davantage les relations parlementaires bilatérales, notamment par l’échange d’expériences et d’expertise. De ce fait, il souhaite faire progresser la coopération avec la France à plus d’un niveau, notamment économique, culturel et sécuritaire.

Il a affirmé que l’ARP compte sur les députés du Parlement français et leur contribution à diverses initiatives à cet égard, entre autres en matière d’économie, de lancement de projets et de conversion des dettes tunisiennes en investissements.

D’autre part, il a exprimé l’espoir de renforcer davantage les mécanismes de coopération dans les domaines de la jeunesse, des étudiants et de la formation professionnelle, et a souligné l’importance du nombre d’étudiants tunisiens en France, ainsi que la volonté commune de soutenir la coopération dans le domaine de l’enseignement supérieur à la lumière du nombre croissant d’étudiants et d’étudiants francophones d’Afrique francophone en Tunisie.

Sur un autre plan, Ghannouchi a indiqué que la Tunisie, en tant que pays maghrébin, arabe et africain, peut jouer un rôle actif dans le domaine des relations de la France avec le Maghreb arabe et le monde arabe, ainsi que dans le domaine de la coopération euro-arabe.

Il a également mis en exergue les perspectives d’impulsion de la coopération bilatérale dans le domaine de la sécurité et de l’immigration organisée, mettant l’accent sur la nécessité d’une action commune pour renforcer la sécurité et la stabilité en Méditerranée et redoubler d’efforts pour lutter contre l’extrémisme, qui menace la coexistence pacifique entre les peuples, et reste un phénomène isolé.

De leur côté, les deux parlementaires français ont exprimé leur fierté de visiter la Tunisie en tant que première délégation parlementaire française après les élections législatives qui ont eu lieu en Tunisie, qui ont confirmé que “son succès est la meilleure indication de la poursuite de la coopération au bénéfice des deux pays et de la région à la lumière de l’évolution du processus de transition pour faire de l’expérience tunisienne un modèle”.

Ils se sont également déclarés satisfaits de l’élan enregistré dans les relations tuniso-françaises et ont affirmé leur volonté de renforcer et de diversifier davantage leurs domaines, notamment en activant le rôle de la diplomatie parlementaire aux niveaux bilatéral et multilatéral.

Dans le même contexte, ils ont souligné l’action commune pour impulser l’investissement français en Tunisie et intensifier la coopération dans les domaines commercial et touristique, ainsi que dans les domaines de la jeunesse, de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle.