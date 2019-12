42 entreprises exportatrices tunisiennes rencontrent 60 importateurs et centrales d’achat de 15 pays.

Les travaux de la troisième édition du Forum TBE «Tunisia Business Export» se déroulent les 12 et 13 décembre 2019 à Sfax.

Pour cette édition, la Chambre de commerce et d’industrie de Sfax a réussi à réunir pas moins de 60 importateurs étrangers et de centrales d’achat de 15 pays (africains, européens, asiatiques et américains) et 42 entreprises tunisiennes spécialisées dans la production et l’exportation des produits agroalimentaires, tels que l’huile d’olives, les dattes, les agrumes, les fruits de mer, les épices, la pâte alimentaire et les produits du terroir.

Organisée par la Chambre de commerce et d’industrie de Sfax (CCIS) avec le soutien de la Coopération internationale allemande (GIZ) et du projet américain JOBS, cette manifestation ambitionne en effet de contribuer à l’amélioration du positionnement des produits alimentaires tunisiens sur les marchés internationaux.

La séance de démarrage des travaux du forum, présidée par le gouverneur de Sfax, Anis Oueslati, en présence du président de la CCIS, Ridha Fourati, et des cadres de la Chambre, a été marquée par une grande participation des experts, donneurs d’ordre et représentants de structures économiques spécialisées dans une quinzaine de pays : France, Espagne, Etats-Unis d’Amérique, Canada, Thaïlande, Côte d’Ivoire, Nigeria, Cameroun, RD Congo, Niger, Pakistan, Russie, Jordanie, Corée du Sud et Burkina-Faso.

L’agroalimentaire, un choix stratégique

Après une 1ère session consacrée au secteur de l’huile d’olive et une 2ème dédiée au secteur de l’export de manière générale, la CCIS a décidé que cette troisième édition se focalise sur le secteur de l’agroalimentaire, l’un des secteurs stratégiques de l’économie tunisienne, particulièrement dans la région de Sfax réputée par ses compétences et capacités de production et d’exportation dans plusieurs activités de cette filière tels que l’huile d’olives, les produits de la pêche, les pâtes, les produits de terroir et autres.

Au programme de la troisième édition du «Tunisia Business Export », une plénière sur le thème « L’Agroalimentaire dans le Marché International : Nouveau positionnement », trois workshops dédiés aux opportunités des marchés mondiaux prometteurs, et une exposition des produits tunisiens des entreprises participantes avec des rencontres de partenariat « BtoB » avec les centrales d’achat internationales.

La plénière

La séance plénière qui a eu lieu tout juste après la séance d’ouverture officielle du forum a été marquée par la présentations d’un nombre d’interventions présentées par des experts et des spécialistes tunisiens et étrangers de renommée à l’image l’expert français et Directeur de la Chaire Unesco et du réseau Unitwin en «Alimentation du monde», Jean-Louis RASTOIN.

Ce professeur émérite à Montpellier SupAgro a présenté une Conférence sur le thème “Prospective et stratégies d’entreprise sur les marchés agroalimentaires internationaux“, et ce juste après l’ouverture officielle lors de la séance plénière intitulée «L’Agroalimentaire dans le marché international : Nouveau positionnement».

Jean-Louis RASTOIN est une vraie référence dans plusieurs domaines de Recherche dont ceux de la Stratégie, la gouvernance, la performance des entreprises et des filières. Ses recherches ont été menées dans l’Économie agroalimentaire, l’économie industrielle, les stratégies d’entreprises et la prospective du système alimentaire.

Les workshops

S’agissant des workshops organisés après les interventions de la séance plénière, ils doivent être consacrés à l’identification des opportunités que présente un nombre de marchés mondiaux prometteurs. Il s’agit des marchés allemand, américain, russe et africain.

Animé par l’expert Walid Gaddas, le premier workshop a présenté le Programme Allemand « Import Promotion Desk » IPD qui consiste à favoriser la promotion des exportations des produits alimentaires vers l’Allemagne et l’Europe (Fruits, légumes frais et transformés, huile d’olive, huiles végétales, épices…).

Programmé pour la journée du vendredi, le deuxième workshop sera dédié au marché américain de l’huile d’olive et sera animé par l’expert américain Jim Krigbaum. Le troisième et dernier workshop consistera en une présentation du potentiel de coopération que recèle l’axe Russie-Afrique. Il sera animé par des représentants de la Chambre de Commerce Tuniso-Russe.

Exposition et BtoB

Troisième et ultime composante de cette manifestation, l’exposition des produits des entreprises tunisiennes participantes devra être complétée avec des rencontres de partenariat «BtoB» avec les acheteurs et centrales d’achat étrangères.

Les entreprises tunisiennes spécialisées dans l’agroalimentaire participent à cette importante composante du Forum.

Des joint-ventures doivent avoir lieu lors de ces rencontres et ouvriront de nouveaux marchés pour les produits tunisiens tels que l’huile d’olive, les dattes, les produits de pêche, les pâtes et tous les produits de terroir tunisiens qui peuvent intéresser les consommateurs dans les marchés des pays participants.