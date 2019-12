Quatre entreprises tunisiennes ont obtenu, jeudi, la labellisation Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) Tunisie pour trois ans, attribués par bureau Veritas Certifications et la CONECT (Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie).

La CONECT et Veritas Certifications ont ainsi, décerné le label or à Cap Valentine, l’argent à la SOPAT et le bronze au CDC et à Easy Movies, au cours de la 7ème conférence RSE de la confédération, tenue sur le ” Rôle de la RSE dans le développement local et régional ” tenue, jeudi.

La Directrice générale de la CDC, Boutheina Ben Yaghlane a rappelé que la CDC a signé, le 23 octobre, un engagement pour une accréditation au label RSE Tunisie, estimant cette labellisation répond aux besoins de la Caisse.

La CDC, premier établissement public labellisé a mis quatre piliers de la démarche RSE. Il s’agit de promouvoir l’investissement responsable et durable, d’agir de manière à maîtriser son impact environnemental, de contribuer au progrès social et agir dans le respect des règles de bonne gouvernance de manière à offrir un environnement favorable au travail et d’adopter les meilleures pratiques de gouvernance.

Au début a-t-elle avancé, la CDC a engagé un audit en ayant recours à des experts pour voir si la CDC répond aux exigences environnementales et sociales et identifier les défaillances, puis elle a œuvré à la résolution des lacunes révélées avant la réalisation de l’audit par Veritas Certifications.

A noter que le label RSE Tunisie lancé par la CONECT, en 2012, est largement inspiré de la norme ISO 26000 et s’articule autour de 4 volets relatifs aux aspects économique, environnemental, social et sociétal ainsi qu’à la gouvernance.

Ce label met l’accent sur des spécificités nationales portant sur le chômage des diplômés de l’enseignement supérieur, la diversité sociale, le développement régional et le développement de l’économie nationale.

Pour sa part, la Vice-présidente de la CONECT, Douja Gharbi a rappelé que le département RSE de la CONECT a réalisé en collaboration avec le programme “Ma3an” (ensemble) implémenté par FHI360, un mapping dans 10 gouvernorats, à Tunis, Manouba, Ariana, Zaghouan, Jendouba, Le Kef, Siliana, Sousse, Sidi Bouzid et Kairouan.

Ce mapping a permis de percevoir les approches et initiatives RSE des entreprises privées, les associations, les ONG et les institutions de l’Etat et d’identifier les synergies entre les différents acteurs.

Le mapping a révélé plusieurs initiatives intéressantes ce qui est de nature à contribuer à la promotion et au développement de la responsabilité sociétale à travers la création de synergie au niveau de la région.