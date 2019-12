Le palmier dattier est inscrit sur la liste du patrimoine immatériel de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco). C’est ce qu’a annoncé, mercredi 11 décembre 2019, le ministère tunisien des Affaires culturelles.

Le dossier de candidature commun englobant 14 pays arabes est retenu au cours de la réunion annuelle du Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, tenue du 9 au 14 décembre à Bogotá (Colombie); réunion à laquelle la Tunisie est représentée par Imed Bensoula de l’Institut national du patrimoine (INP) et Ghazi Ghrairi, ambassadeur permanent de la Tunisie auprès de l’UNESCO.

Selon un document de l’Unesco, Bahreïn, l’Egypte, l’Iraq, la Jordanie, le Koweït, la Mauritanie, le Maroc, Oman, la Palestine, l’Arabie saoudite, le Soudan, la Tunisie, les Emirats arabes unis et le Yémen ont proposé la candidature des connaissances, savoir-faire, traditions et pratiques associés au palmier dattier pour l’inscription sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

Le Comité annonce sa décision “d’inscrire les connaissances, savoir-faire, traditions et pratiques associés au palmier dattier sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité”.

Il félicite “les quatorze Etats parties pour cette initiative exemplaire de collaboration régionale entre des pays partageant un patrimoine culturel similaire, en reconnaissant la complexité de cette démarche et son importance pour la région arabe”.

Le même document précise que “dans tous les Etats parties soumissionnaires, l’élément a été inclus dans un inventaire, une liste ou un registre du patrimoine culturel immatériel national entre 2009 et 2018. Les ministères de la culture, les départements culturels et des instituts et agences dédiés sont chargés de gérer et de mettre à jour les inventaires”.

Le Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, composé des représentants de 24 Etats parties à la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (2003), se réunit une fois par an. Il assure le suivi de la mise en œuvre de cet instrument juridique ratifié par 178 Etats.

Les connaissances, savoir-faire, traditions et pratiques associés au palmier dattier étaient parmi 41 candidatures en 2019 à la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité examinées par le comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.