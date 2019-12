Convaincue que le digital est un facteur différenciant stratégique, BMCE Capital a lancé, en septembre 2019, le premier programme d’innovation ouverte en banque d’affaires CAP’Tech en collaboration avec la “Factory by Screendy“. Une initiative qui avait pour ambition de façonner avec l’écosystème de start-up panafricaines des solutions pouvant améliorer l’expérience client, renforcer la collaboration interne et fluidifier les processus.

«CAP’Tech by BMCE Capital» a démarré par le lancement d’un appel à candidatures panafricain suivi d’un roadshow de présentation à Casablanca, Abidjan et Tunis. Plus d’une centaine de start-up ont candidaté à ce programme et se sont ainsi lancé le défi de répondre à des challenges liés aux métiers de la banque d’affaires.

Suite à une phase de sélection rigoureuse, 9 start-up ont pris part à un bootcamp de 3 jours – du 22 au 24 novembre – afin de co-créer avec BMCE Capital des solutions adaptées à des problématiques de la banque d’affaires. A l’issue de ce week-end studieux et convivial, les 9 start-up ont pu présenter leurs solutions au top management de la banque d’affaires.

Après délibération, deux start-up remportent le programme CAP’Tech by BMCE Capital :

AIOX Labs , dont la solution basée sur le Big Data et l’Intelligence Artificielle vise à améliorer l’efficacité et la rapidité de prise de décision interne à BMCE Capital, améliorant ainsi dans la réponse aux besoins clients.

Semoa Togo, dont la solution permet de fluidifier les interactions avec les clients grâce à un canal de communication innovant.

Ainsi, comme le souligne Khalid Nasr, président du directoire de BMCE Capital, «ce programme nous permet de réaffirmer l’engagement de BMCE Capital dans une transformation digitale déjà amorcée et qui a pour objectifs ultimes d’améliorer la relation client mais également de renforcer l’agilité et l’esprit d’innovation de nos équipes».

A propos de BMCE Capital

BMCE Capital est le Pôle Banque d’Affaires du Groupe BMCE Bank of Africa.

Présente au Maroc, en Tunisie à travers BMCE Capital Tunisie, et dans la zone UEMOA à travers BOA Capital, BMCE Capital couvre plusieurs activités de la Banque d’Affaires : marchés des capitaux, gestion d’actifs, gestion privée, conseil financier, intermédiation boursière, titrisation, recherche financière, solutions post-trade et real estate.

(www.bmcecapital.com)