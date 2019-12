Le chef du gouvernement chargé de la gestion des affaires courantes, Youssef Chahed, a annoncé lors d’une visite de travail dimanche au gouvernorat de Médenine, que le Centre hospitalo- universitaire de Médenine (CHU) sera transformé en un établissement public de santé.

“Cette transformation facilitera les opérations d’achat de l’hôpital” a-t-il indiqué, soulignant qu’un décret sera publié au cours des prochaines semaines.

Accompagné par la ministre de la Santé, Sonia Ben Cheikh, Chahed a inauguré le service d’hémodialyse, doté d’équipements nécessaires et du personnel médical et paramédical pour fournir des soins à 100 patients, ainsi que les services de médecine légale, de gynécologie, de cardiologie et la salle de cathétérisme cardiaque, qui va desservir Médenine et Tataouine. Il a également pris connaissance de l’avancement des travaux de l’Unité de l’imagerie par résonance magnétique (IRM).

A Médenine-Sud, le chef du gouvernement a également inauguré un centre intermédiaire de santé, afin de rapprocher les services sanitaires des citoyens et d’alléger la charge sur les autres établissements de santé de la région, outre un centre de santé de base dans la localité El Ayati.

Par ailleurs, Chahed a ordonné le démarrage des travaux d’aménagement des blocs opératoires et du service de réanimation en janvier prochain, moyennant une enveloppe de 8 MDT, outre le recrutement de 50 médecins spécialistes en 2021 à Médenine, qui est la part de cette région, parmi la totalité de 680 médecins spécialistes, actuellement en formation, “dans le cadre d’un programme lancé par le gouvernement en 2017 afin de résoudre le problème des médecins de spécialité dans les régions intérieures, selon le chef du gouvernement.

“D’importants acquis ont été enregistrés dans cet hôpital, malgré les nombreuses difficultés que connait actuellement le secteur de la santé”, a précisé le chef du gouvernement, signalant que les efforts se poursuivent pour améliorer progressivement les services sanitaires dans le pays.

Au cours de sa visite, le chef du gouvernement chargé de la gestion des affaires courantes a rencontré les habitants de la région et écouté leurs doléances. Ils ont souligné la nécessité d’améliorer les services sanitaires prodigués par le service public, de doter les établissements sanitaires d’équipements et d’un nombre suffisant de personnel médical et paramédical.

De son coté, le cadre médical et paramédical a fait part des difficultés auxquelles il est confronté au quotidien, liées notamment aux conditions de travail dans les établissements sanitaires et la colère des patients qu’ils subissent en toute occasion.