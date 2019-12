Le secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères chargé de la gestion du département, Sabri Bachtobji, a réaffirmé l’importance majeure que la Tunisie accorde au règlement pacifique de la crise libyenne, dans le respect du processus placé sous l’égide des Nations Unies.

Il a participé les 6 et 7 décembre à la 5e édition de la conférence Med-Dialogues de Rome à laquelle ministres, hommes d’affaires et de la culture ainsi que membres de la société civile et représentants d’organisations régionales et internationales ont pris part.

La transition démocratique en Tunisie a été à l’ordre du jour des débats. Bachtobji a passé en revue les différentes étapes qui ont marqué le processus tunisien, mettant, notamment, en exergue la réussite des dernières échéances électorales.

Il a affirmé que le pays est déterminé à aller de l’avant et à poursuivre les réformes économiques afin de créer une nouvelle dynamique de développement.

Par ailleurs, Le secrétaire d’Etat a insisté sur le souci de consolider les relations de partenariat avec l’Union européenne.

Il a fait observer que les relations tuniso-italiennes ont été développées en un partenariat stratégique, rappelant que l’Italie est le deuxième partenaire économique et commercial de la Tunisie et le deuxième investisseur avec près de 900 entreprises implantées dans diverses régions du pays.

En marge du Forum, Bachtobji a participé, à l’invitation du ministre italien des Affaires étrangères Luigi Di Maio, à une réunion ministérielle des pays du voisinage libyen consacrée aux derniers développements dans ce pays et aux moyens de parvenir à un règlement politique de la crise.

Par ailleurs, Bachtobji s’est entretenu avec les ministres des Affaires étrangères italien et Japonais des moyens de consolider les relations bilatérales et d’optimiser l’échange de visites.

Il a eu, également, une rencontre avec le président de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) qui s’est focalisée sur le renforcement des activités de la banque en Tunisie et le soutien du secteur privé en particulier les PME.