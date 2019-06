Le chef du gouvernement, Youssef Chahed, a reçu, vendredi, au Palais Dar Dhiafa à Carthage, Madeleine Albright, ancienne secrétaire d’Etat américaine et présidente de l’Institut national démocratique pour les affaires internationales (NDI).

Cité dans un communiqué de la présidence du gouvernement, Albright a déclaré que sa rencontre avec Youssef Chahed a porté sur le processus démocratique en Tunisie et l’importance des prochaines échéances électorales.

Albright a, en outre, souligné la disposition de l’Institut à soutenir la Tunisie aux plans politique et économique.

Elle a, par ailleurs, relevé que le choix de la Tunisie pour accueillir la réunion du conseil d’administration du NDI témoigne de l’intérêt particulier accordé à l’expérience tunisienne unique dans la région.

Albright conduit une délégation de son pays à la réunion annuelle du conseil d’administration de l’Institut qui se tient du 19 au 21 juin à Tunis. La délégation est composée de dix-neuf personnes.

Le NDI est une organisation à but non lucratif, non-partisane et non gouvernementale qui œuvre pour le renforcement et le développement des institutions démocratiques, à travers le monde, par la participation des citoyens, la transparence et la responsabilité gouvernementale.