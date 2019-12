Le Khalifa International Stadium accueillera trois rencontres supplémentaires de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, Qatar 2019, en raison du report au début de l’année 2020 de l’inauguration officielle de l’Education City Stadium, annonce la Fifa, samedi, sur son site officiel.

En plus des matches doubles disputés le 17 décembre (le match pour la cinquième place et la demi-finale disputée par le CR Flamengo, récent vainqueur de la Libertadores de la CONMEBOL), le Khalifa International Stadium sera le théâtre le 18 décembre de la seconde demi-finale, celle impliquant le Liverpool FC, vainqueur de la Ligue des Champions de l’UEFA, ainsi que, le 21 décembre, de la finale et du match pour la troisième place.

Avec ses 45 416 places, le Khalifa International Stadium a été rouvert en mai 2017 à l’issue de travaux de rénovation destinés à le préparer pour la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022.

” Le stade est pleinement opérationnel et nous avons enregistré de belles affluences à l’occasion de la Coupe du Golfe des Nations. En outre, il s’agit d’un site très pratique pour les supporters, qui peuvent y accéder facilement à pied depuis le métro”, ajoute la même source.

La construction de l’Education City Stadium est achevée et le stade est opérationnel. Cependant, la procédure de certification s’est avérée plus longue que prévu et il n’a donc pas été possible d’y organiser les événements tests prévus avant de pouvoir accueillir la seconde demi-finale et la finale de la Coupe du Monde des Clubs à pleine capacité. Cette impressionnante arène devant abriter des rencontres de la phase de groupes, des huitièmes et des quarts de finale de la Coupe du Monde sera la troisième achevée largement en amont de la compétition.

Cette décision est sans effet pour les personnes assistant au match 6 ainsi qu’aux matches 7 et 8 (disputés sous forme de matches doubles), dont les billets seront automatiquement reportés sur le Khalifa International Stadium. Des sièges leur seront attribués dans la même catégorie de prix. La date et l’horaire de ces rencontres restent les mêmes que ceux indiqués dans le calendrier.