Le panel 4 de cette 34ème édition des Journées de l’entreprise a montré si besoin est que la digitalisation sera de plus en plus indispensable. Mais, les panélistes semblent d’accord pour souligner qu’il faudrait le faire avec prudence et intelligence.

Si l’Estonie a opté pour le “tout numérique“, l’Inde me en place des systèmes de smart cities aussi différents qu’il y des villes dans le pays.

Le représentant d’IBM, Willem Clappaert, soulignera d’emblée, comme on l’a souligné lors de la conférence de l’IACE il y a une semaine, «il n’y a pas de crise technologique, au contraire les technologies nouvelles apportent d’importantes opportunités».

D’ailleurs, tout au long de son intervention, il va essayer de démontrer l’apport des TIC et pour l’entreprise et pour l’Etat. Pour ce faire, Willem Clappaert pense que pour promouvoir les technologies dans un pays, il est nécessaire d’avoir une volonté et un leadership.

En tout état de cause, Clappaert souligne que ce qui compte c’est de pouvoir utiliser nos ressources humaines de manière efficace et efficiente.

Toujours dans cette optique, il conseille toutefois de commencer par des petits projets pilotes, et si ça marche, on continue, sinon on abandonne, et on n’aura pas perdu beaucoup d’argent.

Il estime également important pour les Etats de se fixer un «cadre» pour le développement et l’implémentation des TIC.

Nous y reviendrons pour plus de détails.

TB