Un pool de talents, étudiants et diplômés, issus de différents établissements universitaires et spécialités, formés pendant 10 jours aux soft skills par une équipe de formateurs du réseau 4C viendront, samedi 7 décembre de 09h à 14h lors de la première édition du TALENTS JOB DAYENSTA de Borj Cedria, à la rencontre des recruteurs.

Selon un communiqué du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ces talents candidats seront munis de leurs CV et de leurs bilans de compétences pour relever le challenge face aux recruteurs des différents secteurs économiques et les convaincre de leur potentiel et de décrocher un stage ou un emploi.

Le TALENTS JOB DAY sera ainsi une occasion privilégiée de rencontre et de partage entre le monde professionnel et les jeunes diplômés de l’enseignement supérieur. Le concept serait d’inviter les recruteurs potentiels à retrouver en un même lieu, des étudiants et diplômés de plusieurs spécialités, formés et préparés à se présenter à eux et à formuler leurs objectifs professionnels.

Les établissements universitaires participants à travers leur centre ” 4C ” sont notamment l’IHEC Carthage, IHEC de Sousse, ENSTAB, université de Jendouba, ISETS de Mahdia, Rades, Zaghouan, ISSAT Mateur, ISL Nabeul, FSEG Nabeul et ENIM, précise la même source.

Cette journée est organisée à l’initiative du réseau national 4C et de l’ONG Spark, rappelle la même source.

Le réseau 4C est le maillon entre les universités et les acteurs socio-économiques et cette journée s’inscrit dans sa mission d’améliorer de manière continue l’insertion professionnelle des diplômés de l’enseignement supérieur et de les initier à prendre en main leur avenir professionnel tout en les épaulant dans cette démarche.