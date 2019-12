Le chef de gouvernement chargé de la gestion des affaires courantes, Youssef Chahed, a posé, jeudi, à Monastir, la première pierre de l’unité industrielle “Sumitomo Electric System Tunisia”, filiale du géant japonais “Sumitomo Electric System Europ”, spécialisée dans le câblage électrique et les composants électroniques, destinés aux plus grands constructeurs automobiles internationaux.

Chahed a indiqué, dans une déclaration à la presse, que ce projet, qui a mobilisé un investissement étranger, de 67,6 millions de dinars (MD), permettra la création de 5 mille nouveaux emplois, dont 20% au profit des cadres du gouvernorat de Monastir et des autres gouvernorats.

Les travaux de constructions seront réalisés sur deux phases. L’entrée en production de la première phase, dont les travaux ont été lancés aujourd’hui, est prévue pour la fin de l’année 2020. Elle permettra la création de 2000 nouveaux postes d’emploi. Cette première partie de l’unité sera bâtie sur une superficie de 18,4 ha, mobilisant une enveloppe de 46 MD.

La deuxième phase du projet sera réalisée durant la période 2024-2025, avec un coût estimé à 21 MD, avec à la clé, la création de 3000 nouveaux emplois.

Le directeur de SEWS TN, Lucian Anghelescu, a affirmé que la société a choisi de s’implanter en Tunisie, au vu de sa proximité géographique de l’Europe, de la qualité de la formation des ingénieurs, techniciens et de la main d’œuvre en général, et de l’importance des opportunités d’investissement disponibles. Les premières commandes de cette unité seront exportées vers la France, la Turquie et l’Espagne.

Créé en avril 1897, le groupe Sumitomo Electric System compte 250 mille emplois à travers le monde. Parmi les principaux clients de la société en Europe, les marques automobiles Fiat, Ford, Honda, Nissan, Renault, Sodeco, Toyota et Volkswagen.

Pour rappel, le secteur des composants automobile en Tunisie est un secteur stratégique qui contribue de l’ordre de 4% au PIB, avec 2 Milliards d’euros à l’export et un taux de 10,74% de croissance moyenne en valeur des exportations. Avec ses 260 entreprises et ses 80 000 emplois, la Tunisie fait partie du Top 3 des producteurs des composants automobiles en Afrique. Elle est l’un des principaux fournisseurs de l’Union européenne.