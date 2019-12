Près de 1,6 million de voyageurs sont arrivés depuis le début de l’année en cours et jusqu’au 4 décembre, par l’Aéroport International Enfidha-Hammamet a indiqué, mercredi, à Enfidha, le ministre du Tourisme et de l’Artisanat et du Transport par Intérim, René Trabelsi.

” 90% de ces voyageurs sont des touristes, venus séjourner dans les hôtels de Sousse, Nabeul, Monastir et Mahdia ” a-t-il indiqué, dans une déclaration aux médias, à l’occasion de la célébration du 10ème anniversaire de l’entrée en activité de l’Aéroport International Enfidha-Hammamet.

Le ministre a souligné le caractère stratégique de cet aéroport, géré par la société TAV, étant donné sa situation géographique à l’intersection des grands axes routiers et des principales zones touristiques. Il a assuré que les cadres de l’aéroport ciblent l’attraction de 2 millions de touristes en 2020.

D’ailleurs, “les différents intervenants dans le secteur touristique œuvrent à atteindre l’objectif des 9 millions de touristes en 2019, surtout que 8,6 millions de touristes sont entrés en Tunisie, jusqu’au 4 décembre 2019 “, a-t-il assuré.