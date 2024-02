Le gouverneur de Sousse, Nabil Ferjani a appelé, jeudi, à apporter un plus grand soin aux volets d’hygiène et de qualité de service au niveau de l’aéroport international d’Enfidha-Hammamet, exploité par la société “TAV-Tunisie”, affiliée au groupe “TAV Airports Holding”.

Dans une déclaration à l’Agence TAP en marge d’une séance de travail tenue aux locaux de l’aéroport et qui a été consacrée à une mise au point sur le bon fonctionnement de cet espace, le gouverneur de Sousse a souligné la nécessité d’accorder une plus grande attention à la propreté de cet ouvrage aéroportuaire et de faciliter la fourniture du transport régulier aux citoyens, à partir et en direction de l’aéroport.

Il a dans ce sens évoqué l’importance de conférer une meilleure esthétique aux abords externes et à l’intérieur de l’aéroport, de procéder à la réparation de l’éclairage public à l’entrée de ses locaux, ainsi qu’à l’aplanissement du climat social et l’amélioration des rapports entre le personnel et la direction.

Dans ce même contexte, le gouverneur de Sousse a salué “la disposition de la nouvelle direction de TAV-Tunisie à améliorer les conditions de travail à l’aéroport, notamment pour ce qui est des aspects relatifs aux systèmes de sécurité, de douane et de tri des bagages”.

De son côté, le président de la Fédération régionale de l’hôtellerie à Sousse, Hichem Idriss, a relayé dans une déclaration à l’Agence TAP, les impressions véhiculées par un certain nombre de voyageurs transitant par l’aéroport international d’Enfidha-Hammamet, quant “au manque de propreté dans les sanitaires de l’aéroport, le nombre réduit d’agents de tri des bagages, le manque d’intérêt pour les voyageurs âgés et à besoins spécifiques, ainsi que la longue durée des procédures douanières et de sécurité.

A noter que cette séance de travail s’est déroulée en présence de la directrice générale de TAV-Tunisie, Mélanie Lefebvre, et un certain nombre d’intervenants concernés par l’éventail des activités et services aéroportuaires.

Pour rappel, l’aéroport international d’Enfidha-Hammamet s’apprête à recevoir environ 1 million 474 mille passagers au cours de l’année 2024, des chiffres en hausse par rapport à l’année 2023 ayant enregistré le transit par l’aéroport d’environ 827 mille voyageurs.