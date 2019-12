Le brouillard épais qui enveloppait, mardi 3 décembre (dans la soirée), le gouvernorat de Sfax a empêché l’entrée du bac transportant les passagers au port de Sidi Youssef, sur l’île de Kerkennah, après son départ de Sfax à 14h30, en raison du manque de visibilité, provoquant le mécontentement des voyageurs bloqué à bord du bateau, rapporte le correspondant de l’agence TAP.

“La décision de l’équipage du navire de rester en mer à proximité de Kerkennah (un kilomètre) a été prise par mesure de sécurité afin de ne pas prendre des risques”, a déclaré à l’agence TAP le président et directeur général de la nouvelle société de transport de Kerkennah, Abdelmajid Khecharem.

Le PDG a rassuré les passagers bloqués à bord du bac et leurs familles, soulignant la nécessité d’attendre que le brouillard se dissipe et l’amélioration de la visibilité afin que l’équipage du navire accoste en toute sécurité. Il a souligné que “l’état du navire ne pose aucun danger, étant donné que la mer est calme et qu’il n’y a pas de vent”.

Il a également souligné qu’une cellule de crise avait été créée au district de la garde nationale sous la supervision du gouverneur de Sfax, Anis Oueslati, “avec la participation de représentants de la marine, de la protection civile et de la nouvelle société de transport de Kerkennah, pour suivre la situation du bac et rester en contact avec son équipage pour prendre la solution la plus appropriée en cette circonstance exceptionnelle”.

Le PDG de la nouvelle société de transport de Kerkennah a précisé que la cellule étudie la possibilité de ramener le navire au port de Sfax, dont le chenal est plus large que celui du port de Sidi Youssef et permet une manœuvre plus facile pour l’équipage du navire, si le brouillard persistait.

La nouvelle compagnie de transport à Kerkennah a été contrainte de suspendre ses navettes en raison du brouillard épais qui régnait dans la ville de Sfax mardi après-midi, ce qui a considérablement obstrué la vision.

Un bulletin de l’Institut national de météorologie à 16 heures indiquait que la météo du jour était caractérisée par “des nuages passagers ??au dessus de la plupart des régions, avec persistance au niveau local d’un brouillard épais pendant la nuit”.