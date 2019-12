La présidence de la République a fait savoir, mardi 3 décembre 2019, que Sami Ben Jannet a été nommé directeur général de l’Institut tunisien des études stratégiques (ITES), en remplacement de Néji Jalloul.

Né en 1977 à Nabeul, Ben Jannet est titulaire d’une maîtrise en droit de la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis. Il obtient en 2004 un diplôme de fin d’études du cycle supérieur à l’Ecole nationale d’administration de Tunis (ENA).

En 2010, il décroche un certificat de spécialisation (lutte contre la fraude et la corruption) de l’Ecole nationale d’administration (ENA) de Paris.

Il est également agrégé dans le domaine de la gestion du budget par objectifs (GBO), d’un degré professionnel d’audit interne (DPAI) de l’Institut français de l’audit et du contrôle internes (IFACI).

De 2003 jusqu’en 2014, il fut contrôleur et auditeur au sein Comité de contrôle général des finances (ministère des Finances), avant d’occuper, par la suite, le poste de secrétaire général de la Régie nationale des tabacs et des allumettes (RNTA).

Le 1er mars 2016, il est promu au poste de directeur général adjoint de la Régie avant d’être nommé, le 28 février 2017, directeur général de la RNTA.

Fondé en 1993 et relevant de la présidence de la République, l’ITES est l’une des plus importantes institutions tunisiennes de recherche, en charge des questions stratégiques et multidimensionnelles concernant l’Etat tunisien.