” Dialogue entre les deux cheikhs sur la réforme sociale et l’émancipation de la femme “. C’est le titre du dernier ouvrage publié par Sahraoui Gamaoun, ancien journaliste et rédacteur en chef a l’Agence Tunis Afrique Presse (TAP).

Dans ce livre, l’auteur relate le duel intellectuel et religieux qui s’est déroulé entre les deux cheikhs zeitouniens, Rajah Ibrahim -le conservateur-, et Salem Ben Hamida -le moderniste et maître à penser- du réformateur social et syndical, Tahar Haddad -auteur du livre ” Notre femme dans la législation islamique et la société”, paru en 1930.

A travers un dialogue théâtral entre les deux savants, l’auteur présente les différents aspects de ce débat dialectique à la fois intellectuel et religieux qui s’est déroulé au début des années 30 du siècle dernier, à Tunis et à l’intérieur du pays, entre les deux courants antagonistes, et dont les débats ne cessent de resurgir de nos jours, avec un regain de conservatisme sur les questions identitaires et sociétales, chaque fois que la société essaie de poursuivre sa marche salutaire vers la liberté, la modernité et le progrès.

Le texte du livre, bien que dialectique, est un plaidoyer pour la modernité et le progrès. Il essaie de faire rapprocher les idées réformistes, et l’esprit critique et rationnelle auprès des jeunes et les prémunir ainsi des dangers de l’extrémisme et de l’aliénation qui les guettent.

Dans l’introduction du livre, l’auteur affirme que l’objectif principal de son livre est de propager auprès de cette jeunesse en désarroi, les valeurs de tolérance et de dialogue avec l’autre par le biais de ces articles de presse publiés par ces deux cheikhs érudits, tant conservateur que moderniste. Une histoire de faire visiter la nouvelle génération la beauté et la force des textes originaux de la presse tunisienne de l’époque.

Cet ouvrage, de 104 pages de taille livre de poche, préféré des jeunes lecteurs, est paru aux éditions “Mim édition et communication”.

Il est à rappeler que ce livre est le troisième que l’auteur a consacré au thème du réformisme social et l’émancipation de la femme en Tunisie. Il avait publié en 2014 un livre intitulé “Femmes pionnières dans la civilisation arabo-islamique : de Kairouan a Bagdad”, suivis en 2017 par un autre livre intitulé “Islam et émancipation de la femme : le combat de cheikh Salem Ben Hamida”, traduit la même année en français.

L’année dernière il avait publié également un livre intitulé “Nouira – Bourguiba : pouvoir économie et démocratie”. L’auteur a enfin annoncé à cette occasion, à l’Agence TAP qu’il s’apprête à publier l’année prochaine un ouvrage de référence sur l’histoire de la presse tunisienne de 1860, date de création du premier journal tunisien “Erraid tounsi” jusqu’à aujourd’hui 2020.