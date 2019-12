Plus que jamais, le mot “digitalisation“ n’est pas un phénomène de mode encore moins un vain mot chez Tunisie Telecom. Le management de l’entreprise des télécommunications estime que la digitalisation est aujourd’hui «… inévitable pour réconcilier les enjeux de la distribution et les attentes des clients…».

De ce fait, il faut recourir au numérique si l’on veut se différencier et personnaliser son offre et ses services, tant les consommateurs des technologies sont devenus exigeants et parfois impatients.

Alors, l’opérateur national des télécommunications a décidé de passer à l’acte, en lançant une application de Street Marketing inédite en Tunisie qui permet l’activation des SIM en ligne en temps réel. En clair, « le contrat du client devient digital de bout en bout ».

Pour le faire savoir, TT a organisé, dimanche 1er décembre 2019, au niveau de son Espace commercial à Tunis City Géant, une opération de démonstration de ce service au profit de ses clients, opération à laquelle plusieurs médias étaient confiés.

Et pour en savoir plus, Mohamed Wassel Belhadj, directeur central des Systèmes d’information à Tunisie Telecom, explique, dans une vidéo à suivre, les objectifs de cette application et les ambitions de l’opérateur national pour les prochains mois.

TB