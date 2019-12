L’administration de la Zone économique spéciale (ZES) d’Aqaba a décidé la création d’une “région de stockage logistique tunisienne” dans la zone, a indiqué, à Amman, le commissaire chargé du tourisme, des affaires économiques et de l’investissement au sein de cette administration Shurahbil Madhi

Ce projet, dont les procédures de création ont été lancées, après l’obtention de l’accord du gouvernement tunisien, vise à tirer profit des avantages de cette zone économique et à faciliter la circulation des marchandises tunisiennes en Jordanie et dans les pays limitrophes, a-t-il dit, lors de la Tenue du forum économique tuniso-jordanien, à Amman.

Cette zone de stockage logistique tunisienne vise à importer les produis tunisiens en vue de les réexporter, en tirant profit des avantages prévus par les accords signés entre le Royaume hachémite d’une part et d’autres pays d’autres part, dont les Etats Unis d’Amérique (USA), le Canada et l’Union européenne (UE).

Cette zone, qui vise à attirer les investisseurs tunisiens installés en Jordanie, s’inscrit dans le cadre des programmes futures de coopération industrielle, notamment dans le domaine du conditionnement des dattes.

La ZES d’Aqaba occupe un emplacement stratégique entre 3 continents et 4 Etats, et elle constitue le seul accès maritime de la Jordanie, selon les données présentées lors du Forum économique jordano-tunisien.

Cette zone se distingue par la fluidité de la circulation des marchandises (transit), grâce aux moyens et services logistiques de haut niveau, et le système de transport multimodal dont elle dispose.

La zone offre une exonération totale des droits douaniers, aucun impôt sur les exportations et sur les ventes des marchandises à l’intérieur de la zone, un impôt sur les bénéfices nets de 5% et aucunes restrictions sur les actions et les devises outre des procédures de travail et de résidence simplifiées.

Sa contribution au Produit intérieur brut de la Jordanie est de l’ordre de 17%.

Elle est dotée d’un aéroport international open sky, dont la capacité d’accueil est de 2 millions voyageurs annuellement, et d’un réseau routier garantissant le raccordement de la Jordanie à 5 pays voisins.