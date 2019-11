Le pôle culturel Fadhel Ben Achour à La Marsa se dote de trois institutions, à savoir: le Centre international de la Tunisie pour les civilisations, le Centre international de la culture et des arts, Palais El Abdelliya et le Centre de Tunis pour l’investissement culturel.

Ces nouveaux établissements seront une destination de premier plan pour les Tunisiens désireux de mieux connaître l’histoire de leur pays, sa richesse culturelle et patrimoniale, a déclaré Mohamed Zinelabidine, ministre des Affaires culturelles, lors de l’inauguration de cet espace. Il a fait savoir que le Pôle culturel de la Marsa se distingue par un emplacement géographique stratégique (au nord de la capitale, ndlr), sachant que les trois institutions seront dotées d’importants moyens techniques et logistiques, indique un communiqué du ministère des Affaires Culturelles.

Le Centre de Tunis pour l’investissement culturel est une structure qui relève de la Direction de l’investissement culturel et du Centre international de Tunis pour l’économie culturelle numérique. Sa mission est de veiller à la continuité des investissements culturels, ajoute la même source.

La création du Centre international de la Tunisie pour les civilisations a, quant-à-lui, pour objectif de revaloriser les Humanités et l’Anthropologie, jeter la lumière sur le riche héritage historique et patrimonial de la Tunisie en tant que terre de tolérance et de l’acceptation de l’autre.

Le Centre international de la culture et des arts, Palais El Abdelliya, aura des actions ouvertes sur d’autres espaces et institutions et œuvrera dans le cadre d’une approche participative avec le Centre international de la Tunisie pour les civilisations. Il sera doté d’une Unité de production audiovisuelle pour la couverture des diverses activités et manifestations culturelles et artistiques, nationales et internationales, la documentation archéologique dans la région et la création de plateformes audiovisuelles virtuelles (radio et télévision).

Le ministre a valorisé le rôle des structures et institutions culturelles publiques et privées dans la dynamique et l’encadrement culturels tout en mettant l’accent sur les programmes stratégiques et l’adoption d’une approche novatrice pour une action culturelle développée, citoyenne et participative.

Cet espace propose diverses activités culturelles et artistiques pour jeunes dont des ateliers en calligraphie, dessin et autres. Des clubs dans les différentes spécialités artistiques seront également crées et offriront aux jeunes une formation académique.

Le Pôle culturel Fadhel Ben Achour ouvrira officiellement ses portes, samedi 30 novembre, en présence de plusieurs académiciens et créateurs, dont le célèbre poète syrien Adonis qui sera au cœur d’une rencontre poétique. Pour ce premier rendez-vous, Adonis donnera une conférence autour de “La diversité culturelle et la question du sens”.