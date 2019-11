La société Al Karama Holding (le « Cédant ») envisage de céder sur Appel d’Offres, ses participations indirectes représentants 50% (le « Bloc d’actions ») du capital de la société Newrest Catering Tunisie (la « Société»).

A ces fins, le consortium Attijari Finances Tunisie – Attijari Finances Corp. (conjointement la « Banque Conseil») a été retenu comme conseiller exclusif de Al Karama Holding pour la réalisation de l’ensemble de l’opération de cession envisagée (l’ « Opération »).

Le présent appel à manifestation d’intérêt a pour objectifs; d’informer les investisseurs de cette Opération, et de décrire le processus de cession décidé et 3- de renseigner les investisseurs intéressés sur les modalités de retrait du dossier de pré-qualification.

Newrest Catering Tunisie est une société anonyme créée en 2005, ayant un capital social de 180 000 Dinars Tunisiens, et qui a pour objet social la prestation de services et la restauration aux entreprises et aux collectivités.

Le processus de cession comprend une phase de pré-qualification des candidats suivie d’une phase d’offres financières ouverte à tous les investisseurs pré-qualifiés.

L’investisseur désirant participer devra être (i) soit une personne physique ou morale de nationalité tunisienne au sens de la réglementation en vigueur (ii) soit un consortium constitué par des personnes physiques et/ou morales dirigé par un chef de file (le « Consortium »).

Les investisseurs de nationalité étrangère peuvent participer au présent Appel d’Offres dans les limites prévues par la

réglementation en vigueur notamment le décret-loi 61-14 du 30 août 1961 relatif aux conditions d’exercice de certaines activités commerciales, la loi n° 2016 – 71 du 30 septembre 2016 portant loi de l’investissement et la loi n° 2019 – 47 du 29 mai 2019 relative à l’amélioration du climat de l’investissement.

Les investisseurs intéressés sont invités à retirer, à partir du Mardi 26 Novembre 2019 à 10h00 au siège de Al Karama Holding, sis au rue du Lac d’Annecy, passage du Lac Malawi – Les Berges du Lac, Tunis, un dossier de pré-qualification qui définit le processus et les critères de pré-qualification.

Le retrait est conditionné par la remise d’un engagement de confidentialité dûment signé et rempli par le représentant légal des investisseurs intéressés téléchargeable sur www.alkaramaholding.com et par le paiement d’un montant non restituable de deux mille dinars tunisiens (2 000 DT) payable par chèque certifié libellé au nom de la société Al Karama Holding, par virement bancaire au profit de Al Karama Holding ou en espèces.