La Tunisie est classée première au Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) en termes de transparence et d’intégrité dans le secteur de la défense au titre de 2019/2020, selon l’organisation Transparency International.

La coordinatrice de l’organisation I Watch, antenne de Transparency International à Tunis, Henda Fallah, a expliqué au cours d’une conférence presse, lundi 25 novembre 2019 à Tunis, que malgré cette position, la Tunisie est classée dans la catégorie “D” avec des risques au niveau de la gouvernance de la défense.

Les risques sont d’ordre politique et financier, en plus de la corruptibilité et des risques de coudoiement des employés, ce qui a affecté la transparence et l’intégrité dans le secteur de la défense, a-t-elle expliqué.

Sur un autre plan, la coordinatrice de I Watch souligné que la Tunisie a progressé d’une manière significative dans la lutte contre les risques politiques.

Le ministère de la Défense a signé un accord de partenariat avec l’Instance nationale de lutte contre la corruption et autres structures indépendantes l’engageant à consolider ses efforts en matière de lute contre la corruption.

Henda Fallah releve toutefois une faiblesse dans les domaines financier et opérationnel ainsi que la rareté des missions d’audit des marchés publics.