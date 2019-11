Une conférence sur le thème : “Promouvoir des chaînes de valeur circulaires pour une industrie textile compétitive et durable en Tunisie” sera organisée le 26 novembre 2019 à Tunis, par la Fédération tunisienne du textile et de l’habillement (FTTH).

Cette rencontre, qui se tient après celle tenue en juin dernier pour familiariser les industriels du secteur aux outils de mesure des performances environnementales de leurs activités, traitera des vertus de l’économie circulaire applicable au secteur du textile et de l’habillement, en remettant au goût du jour le fameux principe de Lavoisier selon lequel “rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme”, indique un communiqué de la FTTH, publié samedi.

En effet, dans le cadre de sa stratégie prospective visant à permettre au secteur du textile et de l’habillement tunisien d’être au diapason des nouvelles exigences qu’impose le consommateur de produits textile et d’habillement, la Fédération a engagé un processus de sensibilisation des opérateurs du secteur sur la nécessité d’en tenir compte. “Aujourd’hui, le consommateur du produit textile et habillement est de plus en plus sourcilleux sur la nature et les conditions de fabrication des produits textiles et d’habillement qu’il achète. L’exigence environnementale est devenue un critère de choix”, a ajouté la même source.

Dans ce contexte, il sera procédé, à cette occasion, au lancement de l’initiative MED TEST III, financée par l’Union européenne, dont l’objectif est de soutenir la mise en place d’un écosystème qui valorise les déchets textiles postindustriels et pré-consommation, tout en incitant les entreprises à adopter des protocoles chimiques plus sûrs.

La conférence est organisée en partenariat avec l’ONUDI, Switchmed et l’Union européenne.