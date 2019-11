Les Journées Packaging 2019 se tiendront les 26 et 27 novembre 2019, à Tunis, sur le thème: “L’innovation packaging et Economie circulaire : enjeux et perspectives”, à l’initiative du Centre Technique de l’Emballage et du Conditionnement – PACKTEC-.

Cette manifestation, qui regroupera sous une plateforme unique deux événements, à savoir les Journées Packaging et les rencontres B2B, offrira aux acteurs économiques du secteur de l’emballage et de l’imprimerie, une occasion d’échanges privilégiés et une vision globale sur les tendances et les nouveautés relatives aux différents matériaux et systèmes d’emballage en adéquation avec chaque branche d’activité et en relation avec les contraintes réglementaires et environnementales qui régissent les divers marchés, lit-on dans un communiqué du – PACKTEC-, paru samedi.

Cet évènement offrira ainsi la possibilité de donner des réponses à des préoccupations majeures auxquelles font face les entreprises fabricantes et utilisatrices d’emballages et imprimeurs, à savoir comment investir dans l’innovation packaging, assurer la rentabilité économique et œuvrer à l’optimisation du couple emballage / produit sans mettre en péril l’environnement.

Les tendances et les nouvelles avancées en matière d’emballage alimentaire et pharmaceutique ainsi que l’innovation packaging, notamment les impératifs environnementaux seront également examinés sans oublier les progrès technologiques et scientifiques appliqués aux matériaux d’emballages.

La présentation de la réglementation européenne en matière d’emballages alimentaire et pharmaceutique et des systèmes de conditionnement figurent également dans le programme des Journées Packaging 2019.

Le deuxième jour de cet évènement, soit le 27 novmbre 2019, sera consacré aux solutions intégrées pour l’emballage et l’impression. A cet égard, seront traités des thèmes liés aux différents types d’impression, les développements dans l’impression des emballages, l’impression à l’ère du digital et l’adaptation de l’emballage aux nouveaux impératifs de l’e-commerce, précise le communiqué.

Pour cela, d’imminents experts participeront à cet événement et des témoignages de multinationales viendront enrichir cette rencontre, parmi lesquels figurent le Groupe l’Oréal, Pierre Fabre, le Groupe Poulina, Groupe Bobst Africa Middle East, Heidelberg et Ghoss international, la société 4MK, Le Groupe Casino ainsi que l’Institut de l’emballage et des arts graphiques de la Croatie11 qui permettront d’avoir une vision globale sur l’évolution du secteur de l’emballage dans le monde.

Par ailleurs, les rencontres BtoB, consistent à mettre en contact des donneurs d’ordres (industriels et entreprises offshore) avec des fournisseurs du secteur de l’emballage dans toute la chaîne de valeur d’approvisionnement (Produits finis, Equipement, Matières premières, services…). Ces rencontres seront l’occasion pour les fabricants d’emballage de

présenter leurs produits et leur savoir-faire aux entreprises locales et off-shore et permettront à ces dernières, de découvrir le potentiel de ces secteurs dans le but de créer des opportunités d’échanges commerciaux et de partenariats.

Des rencontres B2B sont prévues avec l’appui de la Chambre Tuniso-Française de Commerce et d’Industrie- CTFCI, la Chambre Tuniso-Allemande de l’Industrie et du Commerce-AHK et la Chambre Tuniso Italienne du Commerce et de l’Industrie- CTICI, afin de renforcer les échanges et créer des relations commerciales et de partenariats.