Vingt-trois (23). C’est le nombre de conventions bilatérales signées entre la Tunisie et des pays européens et arabes dans le domaine de prévoyance sociale. Celles-ci permettent aux Tunisiens résidents à l’étranger (TRE) de bénéficier des services de sécurité sociale et d’effectuer le transfert de leurs pensions de retraite depuis les pays d’accueil vers la Tunisie. C’est ce qu’a affirmé Kamel Madouri, directeur général de la sécurité sociale au ministère des Affaires sociales, dont les propos ont été recueillis par l’Agence TAP.

Selon Madouri, la Tunisie est le premier pays arabe et africain à avoir ratifié un certain nombre de conventions bilatérales dans le domaine de la sécurité sociale, lesquelles conventions couvrent actuellement 93% de la totalité des membres de la communauté tunisienne à l’étranger.

A cet égard, il souligne que ces accords garantissent aux TRE une couverture sanitaire, l’accès aux prestations familiales, ainsi que la possibilité de transférer leurs droits et avantages, y compris leurs pensions de retraite du pays de résidence vers la Tunisie, conformément au principe d’égalité dans le traitement.

Négociations avec le Canada

Il a révélé que le ministère des Affaires sociales envisage d’entamer de nouvelles négociations avec le Canada et la province du Québec, le 4 janvier 2020, sur un projet d’accord bilatéral dans le domaine de sécurité sociale, qui permettrait aux Tunisiens travaillant ou poursuivant leurs études dans ce pays de bénéficier d’une couverture sociale et sanitaire et de transférer leurs pensions de retraite en Tunisie.

Madouri a rappelé qu’un accord bilatéral a été signé avec la Suisse, mais attend son adoption par l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), notant que “le transfert des pensions des Tunisiens résidents à l’étranger n’aurait pas été possible sans la signature de cet accord”.

Voici les pays avec lesquels la Tunisie a signé des accords bilatéraux en matière de sécurité sociale: Algérie, Autriche, Bulgarie, Italie, Canada, Espagne, Egypte, France, Grèce, Libye, Maroc, Portugal, Roumanie, République tchèque, Serbie, Suisse et la province du Québec

Plus de 1,4 million de Tunisiens vivent à l’étranger, dont 625 000 en France, selon l’Observatoire national de la migration relevant du ministère des Affaires sociales.