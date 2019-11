En réponse à la lettre du Conseil du Marché Financier au sujet d’un article publié sur Bloomberg, la société SIAME a précisé ce qui suit :

Dans le cadre du développement d’une solution de comptage intelligent «Smart Metering» et en prévision de l’Appel d’Offres lancé par la société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz «STEG», pour le déploiement d’un projet pilote à Sfax, les ingénieurs hardware de la SIAME ainsi que leurs homologues de la Société I@T, chargé du développement du volet software, ont intégré un chipset fourni par la société Adesto, pour la conception d’un module de communication CPL qui sera embarqué sur le nouveau compteur.

Par ailleurs, la SIAME ambitionne de développer avec Adesto Technologies Corporation, de nouvelles capacités d’innovation offrant un potentiel significatif de croissance à long terme. Nous ne manquerons pas à cet effet de communiquer à temps sur toute information qui aura un impact sur le business de la SIAME.