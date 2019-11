Les Littératures polonaise et autrichienne seront à l’honneur dans une rencontre de lecture sur les “Prix Nobel Littéraire: Voyage avec Olga Tokarczuk et Peter Handke” prévue le 26 novembre à la Bibliothèque Nationale de Tunisie (BNT).

La Polonaise Olga Tokarczuk et l’Autrichien Peter Handke sont respectivement les lauréats du prix Nobel de littérature pour les années 2018 et 2019, annonce un communiqué du département de la culture et de la promotion à l’ambassade polonaise en Tunisie.

La rencontre sera animée par le journaliste et poète tunisien Hatem Bourial, en présence de Hatif Janabi, poète, écrivain et traducteur irako-polonais.

Hatif Janabi traduit la littérature polonaise vers l’arabe, entre autres les ouvres de Adam Mickiewicz, Juliusz S?owacki, Zbigniew Herbert et Olga Tokarczuk et enseigne au Département d’études arabes et islamiques de la Faculté d’études orientales de l’Université de Varsovie (Pologne).

Olga Tokarczuk, romancière native de 1962, est une auteure best-seller. Ses ouvrages sont traduits dans le monde entier. Son premier roman remonte à 1993, elle est lauréate de plusieurs prix dont le prestigieux “Man Booker international prize” et le prix Nike qui est décerné par son pays la Pologne.

Son œuvre romanesque se nourrit à la fois du contemporain, de l’historique et du mystique et flirte avec divers genres littéraires (roman historique, poésie, conte métaphysique, Polar et autres).

Elle a été récompensée par le prestigieux Prix Nobel de la Littérature 2018, pour “une imagination narrative qui, avec une passion encyclopédique, symbolise le dépassement des frontières comme forme de vie”.

Quant à l’Autrichien Peter Handke, né en 1942, il est écrivain, scénariste, réalisateur et traducteur. Il est décrit comme étant un auteur engagé et préoccupé par les causes sociétales et humaines de son époque.

Détenteur de plusieurs récompenses littéraires, dont la première était en 1967 avec le ” Prix Gerhart Hauptmann”, Il est récompensé du Prix Nobel de la Littérature 2019 pour une œuvre qui “forte d’ingénuité linguistique, a exploré la périphérie et la singularité de l’expérience humaine”.

Cependant, Peter Handke est un auteur assez controversé pour ses positions pro-serbes durant la guerre en ex-Yougoslavie dans les années 90.

Autour du prix Nobel, la presse occidentale fait état d’une consécration qui demeure largement, contestée par les femmes ayant vécu le drame d’un massacre intercommunautaire commis entre 1992 et 1995 dans la ville bosniaque de Srebrenica.

La capitale Stockholm a récemment connu des manifestations de ces femmes devant le siège de l’Académie suédoise -qui décerne notamment le Prix Nobel de la Littérature. Les manifestations se tiennent en prévision de la remise du prix Nobel 2019, qui sera remis le 10 décembre prochain date qui marque l’anniversaire de la mort d’Alfred Nobel et coïncidant avec la journée internationale des droits de l’Homme.

L’événement est initié par les ambassades d’Autriche et de la République de Pologne en Tunisie en partenariat entre la BNT.