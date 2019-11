Le Comité technique mixte tuniso-qatari pour la formation professionnelle et l’emploi tiendra vendredi sa deuxième réunion pour discuter des moyens de renforcer la coopération entre la Tunisie et le Qatar dans les domaines de l’emploi et de la formation professionnelle, a annoncé le ministère de la Formation professionnelle et de l’Emploi dans un communiqué publié jeudi.

La réunion traitera de la possibilité de créer le centre des visas du Qatar en Tunisie et d’accroître le nombre des Tunisiens travaillant au Qatar afin de mieux organiser le recrutement de la main-d’œuvre tunisienne.

Les deux parties discuteront aussi de l’organisation d’un forum conjoint entre le ministère de la Formation professionnelle et de l’Emploi, le ministère qatari du Développement administratif, du Travail et des Affaires sociales et la Chambre de commerce et d’industrie du Qatar afin de mieux faire connaître les compétences tunisiennes et leurs perspectives d’emploi.

Le comité s’emploiera également à assurer l’échange continu et périodique des systèmes d’information liés à l’emploi, à ajuster la liste des agences privées tunisiennes pour l’emploi accréditées par les deux parties et à examiner la proposition de créer un lien électronique entre les deux ministères afin de mieux coordonner et développer la coopération.