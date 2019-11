Le phénomène du changement de couleur de la mer qui vire au rouge a été de nouveau constaté sur les côtes de Louata et Ellouza dans la délégation de Jebeniana (gouvernorat de Sfax). Ledit phénomène s’est accompagné d’odeurs nauséabondes qui se dégagent et de poissons morts rejetés par la mer.

Cette situation a suscité la colère des marins-pêcheurs dans ces zones se disant craindre d’une pollution marine et de son impact, sachant que le même phénomène a déjà été observé au mois de juin dernier au niveau des côtes de Sidi Mansour.

Les marins-pêcheurs ont observé, lundi 18 novembre, un sit-in devant la délégation de Jebeniana pour exhorter les autorités et les organismes scientifiques spécialisés à chercher des solutions pour ce problème.

Une réunion de travail est prévue mercredi au siège du gouvernorat de Sfax pour examiner ce dossier, en présence des représentants de toutes les parties concernées notamment l’Institut national des sciences et technologies de la mer, l’Agence nationale de protection de l’environnement (ANPE) et l’Agence de protection et d’aménagement du littoral (APAL).

Des organismes de la recherche scientifique ont indiqué que ce phénomène résulte de la prolifération d’un organisme unicellulaire portant le nom de “Alexandrium minutum”. C’est une espèce d’algue microscopique toxique, dont les cellules se multiplient par millions au litre d’eau, sous l’effet de la chaleur conjuguée à la lumière et à la pollution.

Et plus tard dans la journée du lundi 18 courant, le ministère de l’Agriculture affirmera, dans un communiqué que “les poissons pêchés au large des côtes de Gabès et de Sfax où le phénomène de marée rouge a été constaté ne présentent aucun danger pour la santé des consommateurs”.

Mais curieusement, le même département ministériel mettait en garde “contre la consommation des poissons morts échoués sur les plages”, précisant que les analyses de l’Institut national des sciences et technologies de la mer se poursuivent afin de déterminer les causes de l’apparition de ce phénomène.