Une campagne de sensibilisation au diabète et à ses facteurs de risque a été organisée dimanche à Tunis. Elle vise à sensibiliser les personnes atteintes de diabète dont le nombre pourrait augmenter en Tunisie de 26 % à l’horizon de 2024 contre 19% actuellement.

Cette campagne est organisée dans le cadre de la journée mondiale du diabète célébrée le 14 novembre de chaque année sous le slogan “Le diabète : Protégez votre famille” pour cette édition, a indiqué le directeur des ressources humaines et gestion des projets des laboratoires Novo Nordisk Tunisie, spécialisée dans le traitement du diabète, Mohamed Sghaier Rayek.

Selon lui, l’objectif de cette campagne est de montrer que les diabétiques peuvent vivre normalement grâce à une bonne hygiène de vie, notamment en adoptant un régime alimentaire sain, en pratiquant régulièrement des exercices physiques, en prenant les médicaments adéquats et en bénéficiant d’un encadrement psychologique familial.

Une tente de sensibilisation et de dépistage gratuit du diabète est installée dans le cadre de cette campagne qui se poursuit toute la journée du dimanche. Les participants assisteront à des rencontres de sensibilisation animées par des nutritionnistes et des médecins travaillant dans les laboratoires Novo Nordisk.

Une épreuve cycliste et une course à pied pour adultes et enfants sont organisées à cette occasion et seront couronnées par la remise de 12 prix aux gagnants.