Le président de la République Kaïs Saïed, a remis vendredi au candidat au poste de chef du gouvernement Habib Jomli une lettre de mission pour former le nouveau gouvernement, apprend-on dans un communiqué de la Présidence.

Habib Jomli, est né le 28 mars 1959 à Kairouan. Diplômé du troisième cycle et spécialiste en développement agricole et gestion d’entreprise, il a occupé, en 2011, le poste de secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Agriculture.

Il est auteur de plusieurs études et recherches appliquées.

Habib Jomli a aussi exercé à la direction des unités de recherche dans le domaine des grandes cultures et à la direction de la qualité et du développement au ministère de l’agriculture, avant de diriger une entreprise privée.

Selon l’article 89 de la constitution, le gouvernement se compose d’un Chef du gouvernement, de ministres et de Secrétaires d’Etat choisis par le Chef du gouvernement.

En ce qui concerne les deux Ministères des Affaires étrangères et de la Défense, le choix est fait en concertation avec le Président de la République.

Si le délai indiqué expire sans parvenir à la formation d’un gouvernement, ou si la confiance de l’Assemblée des représentants du peuple n’est pas accordée, le Président de la République engage des consultations dans un délai de dix jours avec les partis politiques, les coalitions et les groupes parlementaires, en vue de charger la personnalité jugée la plus apte, en vue de former un gouvernement dans un délai maximum d’un mois.

Si, dans les quatre mois suivant la première désignation, les membres de l’Assemblée des représentants du peuple n’ont pas accordé la confiance au gouvernement, le Président de la République peut décider la dissolution de l’Assemblée des représentants du peuple et l’organisation de nouvelles élections législatives dans un délai d’au moins quarante-cinq jours et ne dépassant pas quatre-vingt-dix jours.