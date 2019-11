Six œuvres de pays arabes et européens, dont trois en langue arabe, sont nominées pour les récompenses de la 3ème édition du Prix international de musicologie “Mahmoud Guettat”, annonce l’Institut supérieur de la musique de Tunis (ISMT).

Selon la liste établie par Samir Becha, directeur de l’ISMT, les œuvres étrangères comprennent deux en français, à savoir “Les Gnawa du Maroc, Intercesseurs de la différence” de Jean Pouchelon (Editions Delatour, France) et “Un parcours dans la modernité”, textes réunis par Cécile Auzolle et Philippe Boesmans (Editions Aedam Musicae).

Une seule œuvre en anglais est retenue, intitulée “Semitic Music Theory .. from its earliest sources till the dawn of Christianity” (Théorie de la musique sémitique .. depuis ses premières sources jusqu’à l’aube du christianisme) de Richard Dumbrill parue en 2019 chez “Iconea publications”, à Londres au Royaume-Uni.

Les œuvres en langue arabe sont “La pratique des chants soufis à la mode Issaoui” de Hicham Ben Amor (Edition SoteMedia en collaboration avec le Laboratoire national des recherches en culture, en technologie moderne et en développement), “La musicologie.. approches et études sur le terrain” de Jalel Ouartani, traduction d’après l’œuvre de Jean-Jacques Nattier, (Edition Sotemedia) et “Les messages secrets pour atteindre des significations spirituelles” de Karim Triki qui présente une étude analytique du patrimoine culturel de la voie civile comme modèle (Manchourat attasfir adhahabi).

Une cérémonie officielle aura lieu le vendredi 22 novembre, au Centre de musiques arabes et méditerranéennes (CMAM, Ennejma Ezzahra) à Sidi Bousaïd pour la remise des prix 2019. Les récompenses sont habituellement attribuées sous la forme de deux prix en plus d’un troisième prix honorifique.

Les candidatures pour le Prix International de Musicologie “Mahmoud Guettat” 2019 ont été ouvertes du 18 septembre au 31 octobre dernier. La compétition est ouverte pour les chercheurs en musicologie du monde entier présentant une recherche ou un sujet original autour de la musicologie en arabe, en français ou en anglais.

Les œuvres sont soit sous la forme d’un ouvrage récent et original ou d’un livre sur la traduction d’un texte musical. Le règlement n’autorise pas les ouvrages ayant fait l’objet d’un prix national ou international et concerne uniquement les publications parues après le 1er janvier 2016.

Le prix International de Musicologie “Mahmoud Guettat” est une récompense annuelle initiée en 2016 par le ministère des Affaires culturelles afin d’encourager la recherche musicologique. Il est baptisé au nom de Mahmoud Guettat, en reconnaissances à l’œuvre et l’apport scientifique de ce professeur émérite à l’Université de Tunis, chercheur spécialiste en musicologie et civilisation arabo-musulmane.

Cette récompense est décernée par l’ISMT, le CMAM et le ministère des Affaires culturelles représenté par l’Etablissement National pour la promotion des festivals et des manifestations culturelles et artistiques (ENPFMCA).