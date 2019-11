Une enquête menée auprès des PME sur leur évaluation et leurs attentes des administrations, rendue publique jeudi 14 novembre à Tunis, a révélé que la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), les bureaux de la douane et les municipalités figurent en bas du classement.

Menée par le Centre des jeunes dirigeants (CJD), avec le soutien de la Fondation allemande Konrad Adenauer et le bureau d’étude One to One, cette enquête a ciblé 11 administrations publiques et 500 PME implantées dans les 24 gouvernorats du pays.

Les bureaux d’emploi, l’Institut national de la normalisation et de la propriété intellectuelle (INNORPI), l’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation (APII), la Banque centrale et le Centre de promotion des exportations (CEPEX) occupent la tête du classement avec des scores respectifs de 67.15, 65.90, 63.95, 63.80 et 63.70 sur 100.

En termes de satisfaction globale des administrations publiques, les bureaux d’emploi, le CEPEX et la Banque centrale composent le trio de tête. Cependant, aucune administration publique n’a atteint le standard minimal de 50% de “très satisfait” par les PME.

Pour ce qui est de la clarté des procédures, les bureaux de l’emploi ont occupé le premier rang, suivi du CEPEX. Quant à l’INNORPI, il a été classé en première position en matière de rapidité de service.

Selon l’enquête, la CNSS, les bureaux de la douane et les municipalités se sont positionnés en bas du classement en matière de rapidité des services, outre l’efficacité de leur administration et la qualité de l’accueil.