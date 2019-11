Le 3 avril 2019, la communauté French Tech Tunis obtient la labellisation officielle.

La French Tech, initiative de l’Etat français, est le nom donné à l’écosystème des startups françaises et de tous ceux qui le composent, des biosciences aux marketplaces en ligne, d’où qu’ils viennent, en France et à l’international

Les communautés du réseau French Tech fédèrent localement l’écosystème start-up & innovation, ayant déjà des relations fortes avec la France. Pour ces dernières, l’objectif est double : faciliter l’accès des start-ups françaises au marché local et attirer les talents porteurs de technologies de rupture pour inscrire les entrepreneurs de la French Tech à la tête de la Tech mondiale.

A savoir à l’heure actuelle, il s’agit du plus grand réseau européen de start-ups avec les plus grandes levées de fonds et dont fait partie le plus grand campus start-ups de la planète qu’est la Station F.

La communauté la French Tech Tunis

La création de la communauté “La French Tech Tunis“ revient à la force du contexte entrepreneurial local et à l’impulsion d’un ensemble d’entrepreneurs issus de grands groupes, start-ups, incubateurs, associations/fonds, universités/écoles ou experts de la Tech, passionnés et geeks.

Le Global-Innovation-Index-2018 compte la Tunisie parmi les 20 pays nouveaux venus ayant «out performé» en innovation par rapport à leur développement.

Les « ponts euroméditerranéens » se construisent : 1er pays arabe/africain membre du Horizon2020, Europe Creative, Université Franco-Tunisienne de l’Afrique et de la Méditerranée et bientôt Station T (Station F like), Ecole 42…

Engagement et futures actions de la communauté de Tunis

Le rôle de la communauté est de permettre à l’écosystème tunisien d’intégrer le réseau de La French Tech en servant de relais en local pour l’ensemble du réseau La French Tech.

Pour cela, la proposition de la communauté de Tunis comprend 3 actions :

Events : Le premier rendez-vous régulier, est celui des cafés de l’Innovation. La communauté sera ainsi toujours le cœur et l’acteur de l’innovation. La Maison La French Tech Tunis avec ses facilités au service de ses adhérents pour accélérer leur croissance en s’appuyant sur les outils de la French Tech.

French Tech visa : rend possible un accueil plus simple des talents de l’international en France pour une incubation ou bien pour travailler avec les Next 40 bientôt élargi aux futurs 120 de la French Tech.

Le programme La French Tech 120 est un accompagnement prioritaire dans leurs relations avec les administrations et services publics pour compléter les Next 40. C’est une offre de services spécifique conçue pour les start-ups en hyper-croissance.

Et bientôt la Next version de la French Tech Ticket : pour une équipe de 2-3 personnes parlant anglais : Fast-track visa, accélération y compris mentoring.

Les projets de La French Tech Tunis: la communauté est aussi très active au niveau africain avec son projet AfricCifTech présenté lors de NxSE à l’île de la Réunion fin octobre. La French Tech Tunis a rassemblé par ce projet Digital Africa, les French Tech d’Afrique et celle de l’Océan Indien mais aussi celles de Lille et de Paris Saclay. Digital Africa rejoint le projet qui devient l’initiative «French Tech with Africa». L’objectif est de booster l’innovation et la croissance des start-ups en s’appuyant sur la mobilisation de la diaspora La French Tech d’Afrique.

«Les Rendez-vous de la French Tech Tunis» reposent donc sur un concept simple qui est celui d’être la voix des porteurs de projets technologiques, mais aussi la plateforme opérationnelle d’échanges, de mobilisation, et de promotion de l’écosystème start-up tunisien.

Le noyau de cette communauté formé par son board est constitué par 12 acteurs investis dans l’écosystème start-up tunisien :