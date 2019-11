La plateforme “Ahmini” dédiée à la couverture sociale des femmes rurales travaillant dans le secteur agricole a été primée lors de la 13ème conférence arabe “Arab Confrence”, tenue le 9 et 10 novembre, à Harvard Business School relevant de l’Université Harvard aux Etats-Unis.

“Ahmini”, développée par le jeune tunisien Maher Khelifi (originaire de Kairouan), a obtenu le prix du meilleur projet innovant parmi une centaine de projets présentés à cette conférence.

L’application permet aux femmes rurales et ouvrières dans le secteur agricole d’envoyer en temps réel les cotisations de couverture sociale à la CNSS via un service mobile, ce qui leur évite les déplacements et la bureaucratie.

Elle a été lancée en mai 2019 après signature d’une convention entre son développeur, Tunisie Télécom et la CNSS.

Plus de 10 mille femmes rurales dont 3 mille au gouvernorat de Kairouan ont commencé à utiliser cette application.

L’objectif est d’assurer l’affiliation de 500 mille femmes rurales au système de couverture sociale tout en leur facilitant et rapprochant le mode de paiement de leur cotisation à travers la plateforme “Ahmini”.