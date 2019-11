L’Académie Tunisienne des Sciences, des Lettres et des Arts ( Beit al-Hikma) accueillera les 15 et 16 novembre un symposium scientifique international intitulé “Les sources étrangères des Lumières occidentales “.

Ce symposium est le fruit d’une coopération entre L’Académie Tunisienne des Sciences, des Lettres et des Arts (Beit el Hikma), la fondation Mominoun sans frontières, l’Association des études intellectuelles et sociales et l’Association tunisienne des études sur les Lumières.

Le colloque, qui résulte de la coopération entre les trois associations , vise à combler le manque actuel de références sur la contribution des différentes cultures à la formation et à l’émergence des Lumières et à interroger les Lumières occidentales sur leurs sources externes, c’est-à-dire non européennes, telles que gréco-romaines, arabes, chinoises, persanes, turques et même américaines. … ces sources qui ont inspiré ou prolongé la pensée des lumières avec des images, des exemples et des arguments.

Qu’est-ce que les penseurs des Lumières ont lu? De quelles façons se sont-ils inspiré des œuvres étrangères? Ont-ils eu un accès direct ou indirect à ces sources? Quels travaux ont été traduits? Qui les a traduit? Quelles sont les œuvres étrangères qui ont été les plus réquisitionnées ?

Des chercheurs de France, d’Italie, d’Oman, d’Egypte, de Chine, de Grèce et de Tunisie participeront à ce séminaire. Le programme de travail sera divisé en cinq sessions scientifiques sur deux jours.