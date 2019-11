Un millier de nouveaux emplois devront être créés, à partir de juin 2020, au Parc d’activités économiques de Zarzis, annonce, dans une déclaration à l’agencer TAP, le président directeur général de l’espace, Chawki Friaâ.

Ces emplois seront fournis par de nouveaux projets, notamment, une usine coréenne de valorisation et d’exportation du crabe qui devra entrer en activité, en juin 2020, outre l’extension d’une unité de conditionnement, de transformation et d’exportation de dattes lancées, depuis un mois, et dont la capacité d’emploi doit passer de 60, actuellement, à 200 et une autre unité spécialisée dans l’exportation de logiciels, vers des pays du Golfe et d’Europe, dont la capacité d’emploi devra atteindre 400 postes, contre 40, actuellement. Cette unité à haute valeur ajoutée a été lancée, au courant de novembre 2019, par un Tunisien à l’étranger.

Une journée de promotion du Parc d’activités économique de Zarzis se tiendra, le 7 février 2020, à Paris, signale Friaâ.