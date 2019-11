La clôture de la 38ème édition de la foire internationale du livre de Sharjah organisée du 30 octobre au 9 novembre 2019 a été marquée par l’entrée de la foire au livre Guinness des records et ce après avoir organisé la plus grande cérémonie de signature de livres dans le monde. Une cérémonie de signature collective a connu la participation de 15002 écrivains et écrivaines dont deux auteurs tunisiens Wafa Mezghenni et Boutheina Khaldi.

Avec cette réalisation, la foire a enregistré un record mondial après celui de la Turquie ou 1423 auteurs y ont participé à la signature de leurs ouvrages en même temps.

La cérémonie de signature collective a réuni les auteurs représentant près de 2000 maisons d’édition des différentes langues du monde reparties entre politique, littérature, histoire, livres pour enfants, livres pour jeunes, romans et bien d’autres genres. La présence tunisienne sur ce livre record est représentée par l’auteure spécialisée dans l’écriture de livres pour enfants Wafa Mezghanni et la spécialiste et romancière Boutheina Khaldi.

Pour rappel la Tunisie a participé à la 38ème édition de la foire internationale du livre de Sharjah avec sept stands outre celui de l’Union des éditeurs tunisiens qui englobe une quinzaine d’éditeurs.