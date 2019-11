A l’occasion de la célébration de la “Semaine mondiale pour un bon usage des antibiotiques” (WAAW), organisée chaque année par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), du 18 au 24 novembre 2019, l’Alliance contre la résistance aux antibiotiques (ACRA) a planifié un ensemble d’activités visant à encourager le grand public aux bonnes pratiques d’usage de ces médicaments.

Figure au programme différentes activités ciblant plusieurs publics, dont l’organisation d’une journée porte ouverte de sensibilisation prévue le mercredi 20 novembre à Sousse, indique un communiqué rendu public par ACRA.

Il s’agit également de l’organisation d’une journée scientifique sur les infections urinaires communautaires en 1ère ligne prévue à la Faculté de Médecine de Sousse le Jeudi 21 novembre 2019 en plus d’un appel à candidature lancé pour les meilleurs posters et slogan sur le bon usage des antibiotiques et la résistance aux antibiotiques.

La résistance aux antibiotiques est considérée comme une urgence de santé globale du 21ème siècle, rappelle la même source.

Plusieurs efforts ont été déployés pour retarder la progression de cette résistance, mais les faits sont de plus en plus alarmants.

La Tunisie n’est pas indemne de ce fléau, ayant été classée 2ème pays consommateur d’antibiotiques dans le monde, souligne ACRA.

Fondée en 2017, l’ACRA a pour objectifs de contribuer notamment à limiter l’émergence et la propagation des bactéries résistantes aux antibiotiques, à diminuer et rationaliser la prescription médicale des antibiotiques et la distribution par les pharmaciens.

L’ACRA œuvre également à élaborer des référentiels de prescription hospitalière des antibiotiques et en médecine de 1ère ligne, à Instaurer une évaluation des pratiques dans l’utilisation des antibiotiques.