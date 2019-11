La phase finale du transfert du premier lot du Fonds national des arts plastiques placé à “Ksar Saïd, Palais des Lettres et des Arts” a eu lieu vendredi 8 novembre, en prévision de l’ouverture officielle du Musée d’art moderne et contemporain.

Mohamed Zine Elabidine, ministre des Affaires culturelles, a inspecté cette phase finale des préparatifs, indique un communiqué du ministère. Le transfert est organisé sous la supervision du ministère de la Défense nationale qui sécurise l’opération sur ses différentes étapes.

Le transfert des œuvres et autres pièces d’art se fait sur des étapes vers les dépôts du Musée d’art moderne et contemporain qui a été officiellement inauguré le 20 mars 2018, à l’ouverture de la Cité de la Culture. Entre temps, quelques expositions ont pu avoir lieu dans cet édifice qui constitue un acquis longtemps attendu par les artistes plasticiens, les sculpteurs et tous les intervenants dans l’action artistique en Tunisie.

Une sélection des œuvres transférées sera présentée au grand public à l’occasion de l’ouverture Musée, au terme d’une longue démarche étalée sur trois ans.

Le transfert du Fonds national des arts plastiques est un projet qui s’inscrit dans la stratégie de préservation des réserves nationales des arts plastiques. Il a été initié, il y a trois ans, par le ministère des affaires culturelles à partir d’une vision participative faisant appel à des compétences techniques et scientifiques de haut niveau.

Après une période préparatoire, deux espaces ont été aménagés à la Bibliothèque nationale de Tunisie (BNT) pour accueillir les réserves des arts plastiques avant leur transfert définitif à l’occasion de l’inauguration du Musée national d’art moderne et contemporain. Les nouveaux espaces répondent aux standards en matière de conservation muséale.

Les opérations de transfert et de conservation sont faites selon les exigences en vigueur en matière de transport, préservation et sauvegarde. Les espaces de conservation sont équipés en matériel de stérilisation pour protéger les œuvres de toute altération, avec une surveillance électronique des lieux à distance et une connexion internet haut débit, à la BNT comme à Ksar Saïd, outre l’installation d’une unité de numérisation des œuvres qui a été réceptionnée en 2019.

D’après des chiffres officiels, 1 500 œuvres ont été déplacées à la Cité de la culture au cours du mois de février 2018 sur un total de 13.000 œuvres acquises depuis les années 60. Un dernier rapport, publié en mai 2019 par la Cité de la culture, faisait état de plus de 1 537 œuvres numérisées, selon la méthode GOA, plus de 50 œuvres sculpturales déplacées en septembre 2017 à la BNT et 1 005 œuvres plastiques en février 2018.

Le rapport mentionne un total de 2 162 œuvres sauvées du péril et placées dans des lieux répondant aux normes de conservation requises. Il prévoyait aussi le transfert de 6 000 autres œuvres d’art des fonds de Ksar Saïd à la BNT et le transfert de 2 000 œuvres de la Bibliothèque nationale à la Cité de la culture.