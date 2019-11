La chargée de la direction de l’évaluation des technologies et interventions en santé à l’Instance nationale de l’évaluation et de l’accréditation en santé (INEAS), Dr Mouna Jameleddine, a été désignée première présidente de la “Table ronde ISPOR” pour l’évaluation des technologies de santé de la région du Moyen-Orient et l’Afrique.

Elle a été désignée, pour un mandat de 3 ans, par la Société internationale de pharmaco-économie et de recherche axée sur les résultats (ISPOR), lors du dernier congrès de l’ISPOR, tenu du 2 au 6 novembre 2019, à la capitale danoise Copenhague.

Mouna Jameleddine, qui est membre du board d du réseau international des Agences d’évaluation des technologies de santé (INAHTA) depuis 2018, a été également élue membre du Conseil international de l’ISPOR. Ce conseil regroupe toutes les autres régions du monde.

La nouvelle présidente de la Table ronde ISPOR pour l’évaluation des technologies de santé de la région du Moyen-Orient et Afrique contribuera ainsi à définir les orientations stratégiques de cette activité scientifique au niveau de toute la région.